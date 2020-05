Nyheden om den 24-årige digter Yahya Hassans død kom frem torsdag. Han efterlader sig et uudsletteligt aftryk på dansk litteratur, hvor hans debut "Yahya Hassan" fra 2013 gav ham stjernestatus. (Arkivfoto)

Yahya Hassan skal begraves i Aarhus tirsdag

Den aarhusianske digter Yahya Hassan skal begraves tirsdag på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus V.

Det oplyser imam Abu Khaleed til B.T. Han er Yahya Hassans mors onkel og skal forestå begravelsen.

Til mediet siger Soheil Ibrahim, som er daglig leder af Indvandrerradio, at det på grund af situationen med coronavirus er uvist, hvordan det hele kommer til at foregå.

Han er løbende i kontakt med familien, skriver B.T.

Nyheden om den 24-årige digters død kom frem torsdag. Han blev ifølge Ekstra Bladet fundet død i sin lejlighed af sin mor.

Yahya Hassan er født og opvokset i den vestlige del af Aarhus, et hårdt kvarter, hvilket skulle blive centralt i mange af hans digte.

Østjyllands Politi udtaler sig ikke om konkrete personer, men bekræftede torsdag, at man undersøger omstændighederne omkring en dødfunden person i Aarhus V.

Fredag formiddag oplyser en pressemedarbejder til B.T., at man fortsat er i færd med at undersøge dødsårsagen.

For nuværende er der ikke noget, der giver anledning til at tro, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet, lyder det.

Som 13-årig blev Yahya Hassan fjernet fra hjemmet og anbragt på en institution.

Han udgav digtsamlingen "Yahya Hassan" i 2013, og i 2019 udkom "Yahya Hassan 2".

Han modtog adskillige priser, herunder Bogforums debutantpris og Politikens Litteraturpris, og i februar blev den unge digter indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2020 for "Yahya Hassan 2".

Ikke alle steder vakte hans kritiske beretninger om islam og indvandrerkultur glæde.

Som følge af mange og hårde trusler var han i perioder omgivet af sikkerhedsvagter med sig, når han blandt andet signerede bøger.