Wyman tabte rytmen efter 30 år som rullesten

Selv om Bill Wyman for næsten tre årtier siden forlod The Rolling Stones, huskes han stadig som en central del af det ikoniske bands historie og identitet.

Søndag den 24. oktober fylder han 85 år.

London-fødte Bill Wyman mødte for første gang The Rolling Stones i 1962, da han med sin hjemmelavede bas gik til audition for at overbevise bandets medlemmer om, at han var den rette for de rullende sten.

Det blev startskuddet til et længerevarende musikalsk ægteskab med gruppen, der blev en massiv global succes med deres fængende rock'n'roll.

Mens sanger Mick Jagger og guitarist Keith Richards blev kendt for den vilde livsstil med druk og narkotika, var Bill Wyman en mere stille personlighed. Han rørte sjældent stofferne og blev ikke på samme måde en kendis.

Han fik dog ry for at have en veludviklet libido. Wyman menes at have været i seng med flere end 1000 kvinder. Det var hans form for stoffer, som aldrig var i fare for at føre til en overdosis, sagde han til The Guardian i 2006.

Et forhold til en bestemt kvinde havde dog alligevel en skadelig effekt. Faktisk var Mandy Smith kun en pige, 13 år gammel, da Bill Wyman - i en alder af 47 år - faldt pladask for hende.

Trods 34 års aldersforskel indledte de et forhold. De begyndte at sove sammen, da hun var 14, og blev gift, da hun var 18.

Ægteskabet, Wymans andet, holdt dog kun to år. Det kaos, det efterlod i hans privatliv, var med til at få ham til at endegyldigt forlade Rolling Stones i starten af 90'erne.

Forholdet til den purunge Mandy Smith er der blevet set med mere kritiske øjne på i eftertiden. Blandt andet blev en ny dokumentarfilm om Bill Wymans liv taget af plakaten i 2019, da der blev protesteret over, at filmen tog for let på den sag.

Wyman har siden fået mere ro på privatfronten. Siden 1993 har han været gift med Suzanne Acosta, som han har tre døtre med.

Ud over sin rolle som Stones-bassist har Bill Wyman været involveret i diverse andre projekter, hvilket både rummer musik, fotokunst, forfatterskab og endda arkæologi og skattejagt.

Allerede mens han spillede i bandet, udgav Bill Wyman flere soloalbums, og det er i alt blevet til seks af slagsen. Efter bruddet har han også udgivet musik og turneret som leder af bandet Bill Wyman's Rhythm Kings, som senest udgav en plade i 2018.