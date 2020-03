Whistleblower i nedrivningsbranchen går fri af tiltale

Søndergaard Nedrivning spillede en nøglerolle for myndighederne, da en medarbejder fra firmaet var den første, der er gjorde myndighederne opmærksom på sagen.

Firmaet valgte at samarbejde fuldstændig med myndighederne, hvilket udløste et større sagskompleks mod seks virksomheder og 12 personer.

Der er blevet udstedt bøder for 18 millioner kroner - men anklagemyndigheden lykkedes ikke med at få nogen fængslet, hvilket ellers var kravet mod otte personer.

Sagens kerne har været en lang række tilfælde, hvor nedrivningsfirmaer har udveksles priser.

I de sager, der er nået til domstolene, har det oftest været tilfældet, at nedrivningsfirmaer har henvendt sig til Søndergaard Nedrivning for at få at vide, hvad de havde tænkt sig at byde på en opgave, der var sendt i udbud.

Det fik de oplyst, og derefter bød de over. Forklaringen var, at de ikke ville have opgaven, men heller ikke ville virke uhøflige eller irrelevante med henblik på kommende opgaver. Derfor følte de, at de måtte komme med et bud.

Den måde at gøre tingene kommer på kant med loven, fordi det ikke er tanken, at en branche skal koordinere, hvad de byder på en opgave i udbud. Faktisk må de ikke udveksle oplysninger om deres bud.

Dermed er det heller ikke lovligt at udlevere oplysninger om sit eget bud.

Søndergaard Nedrivning var tiltalt for 55 forhold.

Statsadvokaten skriver, at tiltalefrafaldet sker, fordi Søndergaard Nedrivning har samarbejdet så meget med myndighederne.

- Et tiltalefrafald betyder, at jeg anser virksomheden for skyldig, men at der ikke bliver nogen straffesag, skriver Statsadvokaten.

Både Søndergaard Nedrivning og tre personer i firmaet slipper for tiltale.

Med tiltalefrafaldet er hele sagskomplekset om karteldannelse i nedrivningsbranchen afsluttet, skriver Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.