Østjyllands Politi har fire gange sigtet en ejer af et wellnesscenter for at holde åbent i strid med reglerne.

Wellnesscenter er fire gange taget i at holde åbent

Tirsdag kunne politiet for fjerde gang konstatere, at et wellnesscenter i Aarhus holdt åbent imod reglerne.

Et wellnesscenter i Aarhus har tilsyneladende et problem med at overholde coronareglerne, der forbyder det at holde åbent.

For tirsdag eftermiddag blev ejeren af centreret for fjerde gang på kort tid sigtet for at holde åbent i strid med reglerne. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Da politiet tirsdag klokken 16.40 tog forbi centeret, var ejerne allerede tre gange tidligere blevet sigtet for at holde åbent.

Dermed står ejerne til at få bøde nummer fire. Bøden er på 10.000 kroner for at holde åbent i strid med reglerne.

Tirsdag var døren låst, men der hang jakker i garderoben. Da betjentene bankede på, blev døren åbnet af en mand, som fortalte, at han var ansat på stedet, og at der var tre kunder på tidspunktet.

Betjentene bad ham straks lukke centeret ned, og de tre kunder blev bedt om at forlade stedet. Politiet ringede til en 33-årig ejer af stedet, som altså blev sigtet for fjerde gang.

Ejeren blev også sigtet to gange mandag og torsdag i forrige uge.

Siden slutningen af december har indkøbscentre, restauranter og liberale erhverv - herunder wellnesscentre - skullet holde lukket. Indtil videre gælder restriktionerne til og med 7. februar.