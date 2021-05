Weiss nåede langt i politik og journalistik

Men Birte Weiss, som lørdag 1. maj fylder 80 år, har alligevel sat markante aftryk gennem et langt liv i politik for Socialdemokratiet og som journalist. Ikke mindst i forhold til flygtningepolitik.

Hun blev født på arbejdernes internationale kampdag i 1941 under Anden Verdenskrig.

I begyndelsen af 1960'erne uddannede hun sig til journalist ved den socialdemokratiske presse, og hun arbejdede senere på blandt andet for Information og Danmarks Radio.

Det politiske trak imidlertid også, og i 1971 blev Birte Weiss valgt ind i Folketinget for første gang.

Her sad hun med afbrydelser i 25 år frem til valget i 2001. Her valgte hun at sige farvel til politik for igen at blive journalist, denne gang på Weekendavisen.

- Jeg har altid været indstillet på, at jeg på et tidspunkt skulle tilbage til mit gamle fag, journalistik, som jeg holder meget af. Jeg synes, at tidspunktet var inde nu, sagde Birte Weiss dengang.

Hun kom omkring meget i de år, hun sad i Folketinget.

Hun var næstformand i Socialdemokratiet i 12 år, og hun blev kirkeminister, indenrigsminister og sundhedsminister. Sidstnævnte post forlod hun efter SR-regeringens valgsejr i 1998 med begrundet håb om at indtage Folketingets formandsstol.

Men færingen Jóannes Eidesgaard trak uventet sin støtte til Birte Weiss, der herefter endte med at tabe en lodtrækning til Ivar Hansen.

Året efter indlemmede statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) igen Birte Weiss på sit ministerhold, denne gang som it- og forskningsminister, hvor hun sad frem til sit frivillige farvel i 2001.

I sin tid som indenrigsminister fra 1993 til 1997 blev Birte Weiss for alvor engageret i flygtningepolitikken, da hun havde ansvaret for bosniske flygtninge, der kom til Danmark.

I 1996 besøgte hun en massegrav i Bosnien, hvilket fik hende til at ville beskrive krigens rædsler og konsekvenser.

I 2000 udgav hun i samarbejde med Balkan-eksperten Karsten Fledelius bogen "Vanviddets vidner", som handler om krigen i Bosnien og de bosniske flygtninge, der kom til Danmark.

Otte år senere fulgte hun op med bogen "Krigens arvinger" om forsoningsprocessen efter borgerkrigen. Den blev skrevet, mens hun boede i Sarajevo, og bogen blev senere oversat til bosnisk.

Birte Weiss er gift med Ove Weiss, som også er uddannet journalist. Parret har to sønner, der begge er gået i deres mors fodspor.

Lars Weiss er i dag overborgmester i København, mens Jakob Weiss er produktchef i Berlingske Media.