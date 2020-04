Weekenden bliver tør og ganske solrig

Torsdag meddelte Rigspolitiet, at det var bekymret for spredning af coronavirus, fordi det gode vejr fik mange til at stimle sammen i parker og ved vandet, og dermed brød de forbuddet mod at forsamle sig mere end ti personer.

- Flere steder torsdag ramte vi 20 grader - i København endda 21 grader - og der var ingen skyer. Så der var fuldt blus på med blå himmel og sol. Men det bliver ikke helt samme smukke vejr fredag eller i weekenden, siger Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

Fredag bliver det mellem 12 og 18 grader varmt.

- Dagen begynder med sløret sol i de sydøstlige egne og i Jylland med stedvis skyet vejr. Men det brænder af i løbet af dagen, og så kommer der en del sol, siger Mette Wagner.

I aften og nat bevæger en svag koldfront fra nord sig ned over Danmark.

- Måske kan der komme et dryp hist og her, men bortset fra det holder det tørt, siger hun.

Koldfronten passerer landet lørdag, som bliver endnu en dag uden regn, men med en del sol og omkring 10-15 grader varmt.

Natten til søndag kan der ifølge DMI komme tågebanker, og der er mulighed for let nattefrost.

- Hen over natten klarer det mest op i Jylland, så her er sandsynligheden for minusgrader størst, oplyser Mette Wagner.

Søndagens vejr bliver stort set som lørdagens.

- Både haveejere og landmænd vil nok gerne have lidt mere regn, men der er først udsigt til regn i løbet af næste uge, siger hun.

Hidtil i april er der faldet fem millimeter regn. Normalen for årets fjerde måned lyder på 30 millimeter nedbør, oplyser Mette Wagner.