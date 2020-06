Wammen vil pumpe 10 milliarder i krisefond til store virksomheder

Finansminister Nicolai Wammen (S) vil oprette en statslig krisefond på i første omgang 10 milliarder kroner.

Den skal træde til, hvis danske "samfundsbærende" virksomheder ikke længere har andre muligheder for at skaffe kapital efter coronakrisen.

Det siger han i et interview med Børsen.

- Nogle af de virksomheder, vi taler om her, er nogle af vores store eksportlokomotiver.

- Det er for tidligt at sige, i hvilket omfang der vil blive brug for sådan en fond. Derfor er beløbet på 10 milliarder et udgangspunkt, siger han til Børsen.

Staten skal skyde egenkapital ind i virksomhederne mod at få ejerandele i de virksomheder, der støttes.

Det skal være ejerdele uden indflydelse.