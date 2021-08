Wammen vil bevare krigskasse i ellers normal finanslov

Her hjalp finansministeren traditionen tro selv med at løfte finanslovsudspillet op til medarbejderne i Finansministeriet.

- Den finanslov, jeg præsenterer i morgen, er et udtryk for, at det går rigtig, rigtig godt for dansk økonomi, siger Nicolai Wammen.

- Hvor vi sidste år havde en finanslov, der skulle sætte fart i tingene, så vi kunne passe på arbejdspladserne og vores virksomheder, så er der nu brug for, at vi letter foden fra speederen. Derfor bliver det en finanslov, hvor vi strammer op, siger han.

Det betyder dog ikke umiddelbart, at danskerne skal frygte besparelser. Opstramningen består primært i, at regeringen ønsker at vende tilbage til et mere normalt niveau som før corona.

På ét område vil udspillet dog fortsat være præget af corona. Det er den såkaldte "krigskasse", som finansministeren har døbt den. Krigskassen blev indført sidste år for at have råd til at imødegå økonomiske udfordringer fra coronaen. Og den vil fortsat være en del af udspillet til næste års finanslov:

- Vi vil lægge op til, at vi får en krigskasse til de ekstraudgifter, der måtte komme fra corona. Det er rettidig omhu. Det er ikke sikkert, at vi får brug for den. Og hvis vi ikke gør, skal den ikke bruges til alle mulige andre ting. Men det er klogt, at vi sørger for at have et år mere med krigskassen, når vi stadig er i en tid, hvor der er usikkerhed, siger Nicolai Wammen.

Han vil først mandag løftet sløret for størrelsen på krigskassen, som han kalder "passende". I sidste års finanslovsudspil var krigskassen på 9,2 milliarder kroner.

Ud over krigskassen er der dog lagt op til en mere normal finanslov, som i tiden før corona.

Det vil eksempelvis sige, at forhandlingsreserven, som partierne kan få indflydelse på, vil være mindre end sidste års 1,5 milliarder kroner. Hvor meget mindre vil Wammen dog først sætte ord på ved præsentationen af udspillet mandag.

- Vi vender tilbage til noget, der minder mere om hverdagen. Det gør vi, fordi dansk økonomi har klaret sig så stærkt igennem coronakrisen, siger Nicolai Wammen.

Han peger på Boligjobordningen som et område, hvor regeringen vil stramme op. Boligjobordningen blev forhøjet i år under corona for at få danskerne til at hyre håndværkere eller rengøringshjælp og på den måde holde gang i økonomien.

Nu vil regeringen føre ordningen tilbage til sit normale niveau.

Alle regeringens tre støttepartier - SF, De Radikale og Enhedslisten - ønsker dog ordningen afskaffet, så pengene kan bruges til eksempelvis folkeskolen i stedet. Det afviser Wammen ikke:

- Det tager vi inde ved forhandlingsbordet. Regeringens udgangspunkt er, at vi skal have en strammere og mere ansvarlig finanslov. Sådan vil det også blive, siger Nicolai Wammen.

Som del af det vil regeringen også selv komme med færre forslag, der koster penge i finanslovsudspillet, siger Wammen.