Wammen mister særlig rådgiver til toppost hos Danske Medier

Finansminister Nicolai Wammen (S) mister en af sine to særlige rådgivere. 1. september skifter Mads Brandstrup Finansministeriet ud med interesseorganisationen Danske Medier.

Her skal han være administrerende direktør. Det oplyser Danske Medier i en meddelelse.

- Vi står i en afgørende tid for vores fælles, demokratiske samtale. De seneste år med corona, amerikansk valg og brexit har vist, hvordan misinformation har kunnet sprede sig i hidtil uset omfang, siger Brandstrup i meddelelsen.

- Derfor er der som aldrig før behov for, at vi har demokratiske og publicistiske medier som modvægt hertil. Danske Medier spiller en meget væsentlig rolle i arbejdet med at sikre det.

Mads Brandstrup blev med regeringsskiftet i 2019 ansat som særlig rådgiver i Finansministeriet. Forud for det var han Socialdemokratiets pressechef.

Han var blandt andet en af de topfolk, som ifølge forskere og organisationer ringede for at lægge et pres på dem, hvis de udtalte sig i medierne med noget, der kunne opfattes kritisk over for Socialdemokratiets politik.

Over for Berlingske oplyste Rikke Haugbølle, der er ph.d. i tunesiske forhold, at hun i forbindelse med en kommentar om Socialdemokratiets udlændingeudspil var blevet kontaktet af Mads Brandstrup.

Hun tog noter under samtalen, og Brandstrup skulle angiveligt have sagt:

- Jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone, og det synes jeg bare, du skal vide, inden du bevæger dig derind.

Mads Brandstrup har forud for sin tid i Socialdemokratiet en historik som politisk journalist for TV2 og Politiken, inden han blev politisk redaktør for Børsen.

Nicolai Wammens anden særlige rådgiver hedder Mathias Secher.