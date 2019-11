Wammen fremlægger endelig skitse for finanslov fredag

Den ene siger, at intet gennembrud er opnået trods et maratonmøde på over fire en halv time sent torsdag aften.

Den anden er klar til fredag at lægge "den endelige skitse" til finansloven frem og mener i øvrigt, at det nu må være på tide at indgå en finanslovsaftale.

Sådan ser verden tilsyneladende ret forskellig ud, afhængig af om man er De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, eller finansminister Nicolai Wammen (S).

Torsdag klokken 23.47 kom førstnævnte ud fra forhandlingslokalet i Finansministeriet. Uden den helt samme optimisme, som hans kolleger fra SF, Enhedslisten og Alternativet tidligere torsdag udtrykte.

- Vi er inde på de ting, der kræver allermest armlægning, og det har vi så brugt noget tid på. Men jeg synes ikke, det var et gennembrud, sagde Morten Østergaard.

- Hvis vi havde løst de store knaster, så havde vi ringet til nogle flere og præsenteret en finanslov, men det har vi ikke endnu, sagde han.

Samme tålmodighed er ikke helt at høre hos Nicolai Wammen, som to minutter i midnat kom ud for at give sin version af mødet med Morten Østergaard.

- Jeg vil på baggrund af de møder, jeg har haft, indkalde partilederne til møde også i morgen (fredag, red.), hvor jeg samtidig vil fremlægge den skitse, som jeg håber og tror bliver den endelige skitse i forhold til, at vi kan lande en finanslov i fællesskab, sagde Nicolai Wammen.

Finansministeren havde tidligere torsdag på skift mødtes med SF-formand Pia Olsen Dyhr, Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, samt Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk.

Hvert møde varede cirka 45 minutter, inden finansministeren altså snuppede et over 270 minutter langt forhandlingsmøde med Morten Østergaard.

Nicolai Wammen talte efterfølgende om, at partierne har forhandlet i en del uger, og at det vil være dejligt at lukke en aftale om finansloven i denne uge, også nu hvor julen står for døren.

- Der kommer også et tidspunkt, hvor man er nødt til at sige, at nu er vi fremme ved snorene. Det er dér, vi er nået til nu, og derfor går vi nu ind i den absolut sidste fase af forhandlingerne fra i morgen, sagde han.

Uenigheden mellem De Radikale og S-regeringen er blandt andet meget tydelig i udlændingepolitikken.

Her har regeringen et komfortabelt flertal for en stram udlændingepolitik sammen med partier fra blå blok, hvilket ikke behager De Radikale.

- Hvis jeg sammen med mine 15 kolleger i den radikale gruppe skal lægge stemmer til finansloven, så skal den også være radikal. Og det handler blandt andet også om integrations- og udlændingepolitik, sagde Morten Østergaard.

- Jeg har ikke lagt skjul på, hvad der også fremgår af vores finanslovsudspil, at der er en række ting, der betyder noget for os. At flygtninge, der arbejder, kan få lov til at blive, det lovforslag udestår stadig.

- At vi får rettet op på, at folk falder fra danskuddannelse på stribe på grund af høje gebyrer, så vi kan fremme integrationen, sagde han efter torsdagens sene forhandlinger.