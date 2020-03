Wammen afviser at have delt lækket notat med andre

Finansminister Nicolai Wammen (S) ser med stor alvor på, at et internt regeringsnotat, der beskriver andre partiers forhandlingsposition i de igangværende udligningsforhandlinger, er blevet lækket til pressen.

Venstre har voldsomt kritiseret lækket og blandt andet sagt, at det er uhørt, at regeringen har delt dets forhandlingsposition - og vurderinger af samme - med andre partier. Sidstnævnte afviser Nicolai Wammen, er sket.

- Der er tale om et notat udarbejdet af Finansministeriets embedsmænd. Der er ikke noget usædvanligt i, at der bliver lavet den slags interne notater. Men det er dybt problematisk og meget alvorligt, at et sådan notat bliver lækket.

- Derfor er der også sket en politianmeldelse. Der må ikke herske tvivl om, at vi tager det meget alvorligt, og vi har med det samme skærpet vores sikkerhedsprocedurer, sådan at vi kan modvirke, at det kan ske igen, siger ministeren.

Nicolai Wammen afviser, at han skulle have delt notatet eller Venstres holdning i forhandlingerne med andre partier og dermed brudt det fortrolige rum i forhandlingerne.

- Der er sket en lækage, så det er jo givet videre til i hvert fald Jyllands-Posten. Jeg er ikke bekendt med, om det er givet videre til andre.

- Men det er ikke sådan, at jeg som finansminister sidder med et internt notat om Venstres positioner og giver det til andre partier. Sådan fungerer det ikke, siger Nicolai Wammen.

I notatet står blandt andet, at det "kan være et sigte for Venstre" at få flere penge til kommuner med Venstreborgmestre. Noget Venstre afviser og noget, som Nicolai Wammen også har afvist, at Venstre skulle have sagt under forhandlingerne.

- Det, der står i notatet, er dels nogle betragtninger om, hvad partierne har sagt, dels hvad der kunne være en landingsbane for, hvordan de kunne imødekommes.

- Det er vigtigt at sige, at Venstre ikke i forhandlingerne har givet udtryk for, at man ønsker at favorisere enkelte kommuner. Så den del af notatet er en spekulation, der har været i et embedsværk, om, hvad der kunne være en imødekommelse af Venstre, siger Nicolai Wammen.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, siger torsdag morgen, at det er op til ministeren at genskabe den tillid, der skal til for at have succesfulde forhandlinger om en udligningsreform.

- Jeg håber, at vi inden for kort tid igen kan mødes med Venstre. Jeg opfatter, at Venstre - på linje med andre partier - er dybt optagede af, at vi får lavet en mere retfærdig udligningsaftale.

- Jeg vil bestemt mene, at det ikke vil være fornuftigt, hvis et alvorligt læk, der kun kan have til formål at genere allerede svære forhandlinger, betyder, at vi ikke kommer videre, siger Nicolai Wammen.