Wammen: Vi kommer til at holde mere på pengene i 2022

I sin seneste analyse, der udkom onsdag, anbefaler Nationalbanken, at regeringen forbereder sig på at holde mere på pengene næste år, end det er planlagt nu.

- Lempelserne for at holde hånden under økonomien er midlertidige, og det betyder, at vi vil have en strammere finanspolitik i 2022.

- En væsentlig del af normaliseringen af finanspolitikken består i, at hjælpepakker og andre midlertidige tiltag er under udfasning.

Det er ikke første gang, at regeringen modtager rådgivning om at stramme finanspolitikken - altså sikre flere indtægter eller færre udgifter - i 2022.

Også formandskabet for De Økonomiske Råd, der kaldes for de økonomiske vismænd, har tidligere peget på, at det kan blive nødvendigt, at det offentlige ikke puster mere gang i økonomien.

Både Nationalbanken og vismændene har givet udtryk for, at det vil kunne føre til såkaldte flaskehalse i visse dele af økonomien. Det er groft sagt et udtryk for, at der er mere efterspørgsel og flere opgaver, end der er arbejdskraft til at udføre.

Et eksempel på en midlertidig ordning, som Nicolai Wammen har oplyst vil udløbe, er det forhøjede fradrag for grønne investeringer i hjemmet.

Den forhøjelse agter regeringen altså ikke at forlænge.

Onsdag uddyber finansministeren, at regeringen efter coronakrisen har sit økonomiske fokus på den lange bane.

- Opgaven er nu at se fremad. Derfor forbereder regeringen et ambitiøst reformprogram med et tiårigt perspektiv, der har til formål at øge væksten og velstanden i Danmark, siger han i det skriftlige svar.