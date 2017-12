Wammen: LA's trusler mod finansloven er næppe set før

Denne gang truer regeringspartiet med at stemme imod finansloven, hvis støttepartiet DF ikke siger ja til de største skattelettelser "i mands minde".

Den trussel fik mandag Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til at tale om, at regeringen risikerer "at gå op i limningen".

- Man må sige, at Dansk Folkepartis formand har givet Lars Løkke Rasmussen og Liberal Alliance en historisk stor lussing.

- Det er helt usædvanligt, at støttepartiet taler om en regering, der risikerer at gå op i limningen. Og også opfordrer statsministeren til at få styr på sit hold, siger Nicolai Wammen og tilføjer:

- Statsminister Lars Løkke Rasmussen minder mere om kaptajn kaos end en statsminister i spidsen for en velfungerende regering.

Spørgsmål: Vi så også under Helle Thorning-Schmidts tid som statsminister, at der var store uenigheder med støttepartiet Enhedslisten. Der var blandt andet en situation i forbindelse med skatteaftalen i 2012, hvor Enhedslisten beskyldte regeringen for at "pisse på vælgerne". Er det ikke bare en naturlig del af politik?

- Det er helt naturligt, at man er uenig. Men det er højst usædvanligt og vel aldrig set før, at et regeringsparti truer med at stemme imod regeringens egen finanslov.

- På den måde er situationen helt anderledes og mere alvorlig, end det vi har set tidligere, siger Nicolai Wammen.

Normalt må regeringen træde tilbage, hvis den ikke kan samle flertal for sin finanslov. Liberal Alliances trusler kan dermed i yderste konsekvens udløse et valg.