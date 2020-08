Wall Street-økonom jagter nye udfordringer

Alle har en bestemt dansker højt på listen, når de skal finde en til at forklare seerne og læserne den seneste økonomiske udvikling - både i USA og verden.

CNN, New York Times og CNBC. Og såmænd også DR, TV2 og de danske aviser.

Torsten Sløk har nemlig gennem 15 år som cheføkonom i Deutsche Bank i New York været en populær gæst i medierne.

Fredag den 28. august fylder han 50 år og kan ud over den runde fødselsdag også fejre et nyt job.

Han bliver i det finansielle, har fortsat adresse i New York og beholder endda titlen som cheføkonom. Og i den nye stilling vil han også fortsat tage telefonen, når pressen ringer.

Men på visitkortet blev den tyske storbank her i august skiftet ud med det mindre navnkundige Apollo Global Management - et investeringsselskab, der forvalter mere end 2500 milliarder kroner på vegne af sine kunder.

Apollo har hyret "en af Wall Streets bedst kendte strateger", skrev finansmediet Bloomberg om jobskiftet.

I samme omgang blev Torsten Sløk rost for at have en "mindre nørdet" tilgang til økonomisk data end mange andre i branchen.

Set med lægmands øjne har han ellers ført en temmelig nørdet karriere: Han blev uddannet økonom og ph.d. ved Københavns Universitet og arbejdede hos Nationalbanken, Den Internationale Valutafond (IMF), Bank of America og OECD, inden han kom til Deutsche Bank.

Men når snakken falder på konjunkturer, aktier, valutaer og andre økonomiske termer, er Torsten Sløk anerkendt for at kunne udlægge teksten på en mere tilgængelig måde end de fleste.

Og fagfællerne har år efter år placeret ham på eller nær toppen af listen over de dygtigste økonomer på Wall Street.

Uden for arbejdet hjælper han til ved sømandskirken i New York, hvor hans kone, Julie, er præst.

De bor i præsteboligen i Brooklyn sammen med deres tre børn og engagerer sig flittigt i det danske liv i New York.

For Torsten Sløks vedkommende sker det blandt andet som medlem af den lokale VL-gruppe og som holdkaptajn for fodboldholdet Team Denmark, hvor fastboende og besøgende danskere dyster på hyggeplan i dannebrogs farver.