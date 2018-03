Sex Bomb-sanger giver københavnsk koncert

Den walisiske crooner Tom Jones, der blandt andet er kendt for sangen "Sex Bomb", gæster til sommer København. Det sker, når han lørdag 30. juni giver koncert i DR Koncerthuset.

Tom Jones, der indledte sin karriere i midten af 1960'erne, har kastet sig over flere forskellige musikgenrer igennem sine mere end 50 år i musikbranchen - fra country til disco.

I løbet af karrieren har han udgivet 40 albummer og fem livealbummer, som samlet har solgt mere end 100 millioner kopier. Ud over musikken har sangeren også medvirket i flere film gennem årene.

I 1965 brød han igennem med nummeret "It's Not Unusual", mens han i 2000 toppede den europæiske Eurochart 100 Hot-topliste med nummeret "Sex Bomb".

Tom Jones er ligeledes kendt for at have leveret titelmelodien "Thunderball" til James Bond-filmen af samme navn fra 1965 med Sean Connery i hovedrollen som den ikoniske agent 007.

Flere gange har den walisiske crooner stået øverst på skamlen, når det er uddelt diverse awards i musikbranchen. I 1966 vandt han en Grammy Award for "Best New Artist", mens han i 1989 blev hædret med en "MTV Video Music Award".

Tom Jones blev i 2006 adlet af den britiske monark dronning Elisabeth II for sit bidrag til musikken, og han kan derfor kalde sig Sir Tom Jones.

"Sexbomb"-sangeren har flere gange givet koncerter på dansk grund. I 2015 gæstede han Mølleparken i Sønderborg, mens han året før gav to koncerter i Danmark - i Randers og Odense.

Billetsalget starter torsdag 15. marts klokken 10.