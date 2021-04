WHO: Danmark ser på at give AstraZeneca-vaccine til fattige lande

- Jeg har talt med Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, i går, og jeg kan forstå, at Udenrigsministeriet er klar til eller allerede er ved at se på, mulighederne for at dele af AstraZeneca-vaccinen med fattige lande, siger Hans Kluge.

Det siger Hans Kluge, der er europæisk chef for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ifølge Reuters.

Danmark ser på mulighederne for at dele sine AstraZeneca-vacciner med fattige lande.

Meldingen kommer, efter at de danske sundhedsmyndigheder onsdag valgte at skrotte AstraZeneca fra det danske vaccineprogram på grund af en formodet sammenhæng mellem sjældne tilfælde af blodpropper og vaccinen.

Danmark har omkring 200.000 vacciner liggende på køl. Søren Brostrøm sagde onsdag, at det er en politisk beslutning, hvad der nu skal ske med vaccinerne.

Regeringen har ikke udtalt sig om sagen.

I Folketinget har Liberal Alliance og De Konservative opfordret regeringen til at give AstraZeneca-vaccinen til danskere, der gerne vil tage den.

WHO har torsdag også forholdt sig til den danske beslutning om ikke længere at ville give vaccinen.

- Vi er opmærksomme på Danmarks beslutning om at afbryde brugen af AstraZenecas vaccine, siger Siddhartha Datta, der er programchef hos WHO.

- Lande kan uafhængigt træffe deres egne beslutninger baseret på egne data. Vi vil gerne se deres data og lære af dem, siger han ifølge Aftonbladet.

Han betoner, at den danske beslutning skal ses i lyset af, at Danmark er lykkedes med at få kontrol over smitten, og at der er en stor testkapacitet.

Kontrol over smitten var også en del af begrundelsen fra Sundhedsstyrelsen for at skrotte vaccinen.

Sundhedsstyrelsen har forud for beslutningen lavet et regnestykke, hvor man har stillet de gavnlige effekter af vaccinen op mod de risici, der vurderes at være i forhold til de sjældne tilfælde af blodpropper.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at man ved at bruge de 200.000 doser vil kunne forvente at forhindre omkring én indlæggelse på intensiv.

Det skal holdes op imod, at Sundhedsstyrelsen forventer, at fem personer ud af de 200.000 ville blive ramt af de sjældne tilfælde af blodpropper.

Alternativet - som er endt med at blive beslutningen - er at vente to uger og i stedet give de 200.000 personer doser fra Pfizer/BioNTech eller Moderna.