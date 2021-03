Vurdering: Danske kvinder i syriske lejre kan udgøre trussel

Mindst fem kvinder i de syriske fangelejre udgør en mulig trussel mod Danmark. Derudover har mindst to ud af syv kvinder med dansk tilknytning modtaget våbentræning under deres ophold i konfliktzonen.

Folketingets partier blev fredag morgen orienteret om de sikkerhedsrisici, det kan udgøre for Danmark at hjemtage syv kvinder og 19 børn fra fangelejre i Syrien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har efterretningstjenesterne ud fra en skala lavet vurderinger af, hvor farlige kvinderne menes at være.

Her vurderes de fem kvinder til at være på niveau tre på en skala, der går fra et til fem.

Ifølge avisens oplysninger deltog chefen for PET, Finn Borch, samt Svend Larsen, der er fungerende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Politiken fremhæver, at der er tale om vurderinger. Det er således uvist, om der er eller kan indhentes dokumentation for vurderingerne.

På mødet redegjorde efterretningstjenesterne overordnet for forholdene i lejrene al-Hol og al-Roj, hvor børn og kvinder med dansk tilknytning opholder sig.

Tidligere har Politiets Efterretningstjeneste vurderet, at forholdene i lejrene er så slemme, at det kan øge radikaliseringen af dem, der befinder sig i lejren.

Folketingets partier har længe efterspurgt en orientering om situationen i lejrene, efter at Ekstra Bladet har beskrevet, at 30 børn er blevet smuglet ud for at blive trænet til at begå terror i deres hjemlande.

Ifølge regeringen er der ikke danske børn iblandt de smuglede. Regeringen har afvist at have skjult oplysningerne fra Folketinget.

Men fremover vil man dele oplysninger af denne karakter, lyder det samtidig.

Regeringen havde få kommentarer efter fredagens møde.

- Det er efterretninger om børn af fremmedkrigere, og i sagens natur kan jeg ikke komme yderligere ind på de her forhold, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Sagen kan få konsekvenser for udenrigsministerens virke, og han er indkaldt i samråd.