Vragede udvalgsformænd vinder sag mod Randers Kommune

De mener, at det var ulovligt, da byrådet i sommeren 2015 omkonstituerede sig, så de tre personer mistede deres poster som udvalgsformænd.

Det har byretten i Randers givet dem medhold i.

Randers Kommune taber dermed sagen og skal betale sagens omkostninger.

- Vi har hele tiden sagt, at der var tale om magtmisbrug fra flertallets side i strid med den kommunale styrelseslov.

- Det har vi fået ret i, og det er vi rigtig tilfredse med, siger Bjarne Overmark til Ritzau.

Det var et smalt byrådsflertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, der stod bag omkonstitueringen i sommeren 2015.

Byrådsflertallet begrundede det med, at man ville reorganisere udvalgsstrukturen, så udvalgene kunne arbejde mere effektivt.

Omkonstitueringen betød, at de tre politikere mistede deres poster som udvalgsformænd.

Retten har givet de tre medhold i, at byrådet med ændringen forfulgte usaglige hensyn, og at der var tale om en ugyldig ændring af styrelsesvedtægten.

For sagsøgerne handler det ikke om penge, men om at få ret, siger Bjarne Overmark.

- Det handler om at få ret, også i lokalbefolkningens øjne. Et flertal har forsøgt at hænge os ud som vanvittige kværulanter.

- Jeg går ud fra, at et flertal nu vil acceptere, at domstolen har sat dem på plads, siger Bjarne Overmark.

Hos Randers Kommune tager kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt dommen til efterretning.

Det er op til byrådet, om man ønsker at gå videre med sagen til en højere retsinstans, oplyser han.

I Slagelse bliver dommen også læst med interesse.

Her har man haft en lignende situation, hvor et flertal har omkonstitueret sig og taget udvalgsformandsposter fra oppositionen.

Knud Vincents, gruppeformand for Venstre i Slagelse Byråd, oplyser, at oppositionspartierne nu vil studere dommen nærmere og derefter tage stilling til, om man vil gå rettens vej.