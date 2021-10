Voyager 1 og 2 er 44 år og stadig i live

Da rumsonderne Voyager 1 og 2 blev sendt afsted med et par ugers mellemrum i 1977, var der formentlig ikke mange, der havde gættet på, at de stadig ville være på rejse ud i det ukendte godt 44 år senere.

De eneste to menneskeskabte ting, der nogensinde har forladt vores solsystem, er et par standhaftige konstruktioner.

- Begge rumsonder er for flere år siden passeret ud af solsystemet, fortæller Michael Linden-Vørnle, astrofysiker ved DTU Space, til Videnskab.dk.

Voyager 1 krydsede 25. august 2012 ind i det interstellare rum som det første menneskeskabte objekt nogensinde.

Lidt mere end seks år senere røg Voyager 2 også gennem dørene til "rummet mellem stjernerne", som det kaldes, 5. november 2018, da den passerede kanten af heliosfæren og dermed var nået udkanten af Solsystemet.

Ifølge NASAs Jet Propulsion Laboratory befinder Voyager 1 sig mere end 23 milliarder kilometer væk fra Jorden og bevæger sig med mere end 61.000 kilometer i timen.

Tvillingen Voyager 2 er godt 19 milliarder kilometer borte fra Jorden og har en fart på godt 55.000 kilometer i timen i forhold til solen.

- De er nået derud, hvor solens indflydelse ikke længere rækker, siger Linden-Vørnle.

Så hvordan ved man, hvilket miljø Voyager-rumsonderne befinder sig i?

Jo, da Voyager 1 og 2 blev sendt afsted i 1977, havde de hver især ti instrumenter med i bagagen.

Fire af disse virker stadig på Voyager 1, mens fem er funktionsdygtige og aktive hos Voyager 2.

- Vi får stadig data fra begge rumsonder. De instrumenter, der stadigvæk er i drift, hjælper forskerne med at undersøge kosmisk stråling, elektrisk ladede partikler med lav energi, magnetfelter og plasmabølger.

- Instrumentet, der laver andre undersøgelser af plasma, virker desuden stadigvæk på Voyager 2, fortæller Michael Linden-Vørnle og tilføjer, at man for længst har slukket for kameraerne.

Det skyldes, at rumsonderne er nået ud, hvor der ikke er nogen værdi i at tage billeder, da man alligevel ikke ville kunne se noget.

- Det, man gør nu, er at 'smage' på miljøet, man er i nu. Man kan sige, at sonderne er blevet blinde, men stadigvæk har deres føle- og smagssans intakt, forklarer Michael Linden-Vørnle.

Alle rumsonder, der bliver sendt langt væk fra Solen, er udstyret med en såkaldt Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG).

RTG'en er en elektrisk energikilde og batteri, som indeholder et radioaktivt materiale, der henfalder langsomt over tid.

Det skaber varme, der kan omdannes til strøm.

- Nu har de været afsted i omkring 44 år, så RTG'erne har holdt dem i gang længe. Man estimerer, at RTG'erne i hvert fald kan holde rumsonderne aktive i omkring fem år mere, men det kan både være mere eller mindre. Samtidig er der også risiko for, at andre dele af rumsonderne siger stop, siger Michael Linden-Vørnle.

Så sent som i 2020 mistede man kontakten med Voyager 2 i otte måneder, da vedligeholdelsesarbejde på en satellitstation i Australien gjorde, at man måtte afbryde radiokontakten.

I november 2020 lykkedes det teknikerne at få kontakt til rumsonden igen.