Vordingborg Kommune overrasket over erstatning i Mern-sag

Det kommer bag på Vordingborg Kommune, at den skal betale samlet 600.000 kroner i erstatning til to plejebørn i Mern-sagen.

- Vi er overrasket over dommen, for vi havde jo plæderet for, at Vordingborg Kommune skulle frifindes.

- Vi havde blandt andet argumenteret for i sagen, at det var en anden kommune, der havde ansvaret for børnene og havde mulighed for at føre tilsyn med, hvordan børnene havde det i plejefamilien, siger han.

Ifølge Børne- og Kulturdirektøren havde Vordingborg Kommune, eller det tidligere Langebæk Kommune, kun ansvaret for at føre et bredt tilsyn med den pågældende plejefamilie.

Hovedansvaret lå i stedet hos den daværende Højreby Kommune - i dag Lolland Kommune, som havde placeret børnene i familien, fortæller Jakob Thune.

I alt blev ni plejebørn gennem 20 år udsat for vold og misrøgt af deres plejeforældre, indtil politiet blev bekendt med sagen i 2009.

Siden hen har to af plejebørnene stævnet Vordingborg Kommune for ikke at gribe ind.

- Vi har hele vejen sagt, at vi godt kan forstå, at børnene har et behov for at få afklaret, om der er et ansvar, som skal placeres. Det har vi fuld forståelse for, siger Jakob Thune.

Børne- og Kulturdirektøren oplyser, at dommen skal nærlæses, og så vil kommunen se på, om der skal foretages ændringer.

- Det, der er sket, er sket for mange år siden. Der er blevet strammet gevaldigt op på reglerne siden.

- Det arbejder vi jo allerede efter i dag, så jeg synes bestemt, at man kan være tryg ved den måde, som tilsyn med plejefamilier i dag foregår, siger Jakob Thune.

Kommunen skal nu tage stilling til, om den vil ankes sagen.

Plejeforældrene, der var bosat i den lille by Mern på Sydsjælland, blev i 2013 idømt henholdsvis 2 og 2,5 års fængsel, for mishandling af de ni plejebørn.