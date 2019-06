Et lynnedslag i Øresundsbroen lørdag eftermiddag. Vejret lørdag har blandt andet påvirket fodboldkampe, Folkemødet og et par i Vordingborg, der fik strøm igennem sig, da et lyn slog ned i deres hus.

Voldsomt uvejr skaber problemer mange steder i Danmark

Et uvejr over Danmark lørdag har påvirket både koncerter og Folkemødet såvel som fodboldkampe i København.

Et uvejr over store dele af Danmark har lørdag sat sit aftryk. Flere koncerter er aflyst på grund af vejret, en fodboldkamp i 2. division er aflyst og et kærestepar fik strøm igennem sig, da et lyn slog ned.

Rasmus Seebachs koncert i Valbyparken samt to planlagte koncerter på Christianshavn fra trioen "Vi sidder bare her", som består af Mikael Simpson, Jørgen Leth og Frithjof Toksvig, er blevet aflyst på grund af vejret.

Copenhagen Music oplyser via Rasmus Seebachs Facebook-side, at lørdagens koncert er aflyst.

- Det er med stor beklagelse, at der er sket så store ændringer i vejrsituationen, at vi efter drøftelse med vores sikkerhedsteam ser os nødsaget til at aflyse familiekoncerten i dag, står der.

Koncerten er blevet rykket til søndag samme tid og sted, oplyser Copenhagen Music i en pressemeddelelse.

Mikael Simpson fra "Vi sidder bare her" skriver på Facebook, at det ikke er "forsvarligt" at gennemføre de to planlagte koncerter.

- Vi har indtil det sidste afventet en ændring i vejrudsigten uden held. Strøm, mennesker og tordenvejr går ikke på kanalen, skriver han.

I den danske 2. division i fodbold blev kampen mellem Skovshoved og Slagelse rykket til mandag, mens to øvrige kampe i hovedstadsområdet blev udsat et par timer som følge af uvejret.

Ifølge TV2 Øst fik et kærestepar fra Mern ved Vordingborg strøm igennem sig, da et lyn slog ned i parrets hus.

Manden talte i telefon, da lynet ramte. Begge blev kørt til sygehuset til kontrol, men ingen led alvorlig personskade.

På Bornholm, hvor Folkemødet stadig er i gang, har vejret også drillet. Således blev næstformand i Venstre Kristian Jensen afbrudt i sin partiledertale, som han holdt i stedet for Lars Løkke Rasmussen (V).

Derudover blev terminalen i Bornholms Lufthavn midlertidigt proppet med mennesker, da lyn og torden gjorde, at der i en periode ikke blev sendt fly mod København.

Vagthavende meteorolog ved DMI Martin Lindberg fortæller, at der kan komme lokale oversvømmelser som følge af vejret.

- Det største problem er vandmængder, hvor der lokalt kan komme oversvømmelser, når regnen ikke kan flyde væk.

- Og selvfølgelig skal man være forsigtig, når der kommer lyn og torden, siger han.