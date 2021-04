Voldsom brand raserede busgarage i industrikvarter

Der er ingen meldinger om tilskadekomne efter en større brand i industrikvarter vest for København.

En busgarage i industrikvarteret Fabriksparken i Albertslund Kommune er natten til skærtorsdag blevet hærget af en større brand.

Bygningen ligger på vejen Naverland i den centrale del af industrikvarteret, som grænser op til grænser op til naturområdet Vestskoven.

Meldingen om branden løb ind natten til skærtorsdag klokken 01.33. Hovedstadens beredskab kunne efterfølgende via Twitter fortælle, at man var til stede med mange styrker, og at der var ild i en bygning, som rummede busgarage og administration.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Københavns Vestegns Politi oplyser torsdag formiddag, at branden fortsat udvikler nogen røg. Røgen er ikke giftig på afstand, men der kan være lugtgener.