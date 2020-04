Voldsom brand i toplansvilla i Hvidovre

Branden har hovedsageligt raseret den ende af huset, som vender ud mod vejen. Her omspænder flammerne hele gavlen og er brudt gennem taget.

Ingen personer skulle imidlertid befinde sig i huset.

- Alle var kommet ud, da vi nåede frem, fortæller Michael Jonsen.

Villaen ligger ganske tæt ved Hvidovre lystbådehavn i den ende af Strandhavevej, der vender ud mod Kalveboderne, som er farvandet mellem Sjælland og Amager.

Den ligger i et attraktivt boligkvarter, Strandmarkskvarteret, nær de mondæne adresser på Hvidovre Strandvej og Strandbovej. Den blev i 2018 handlet for 4.750.000 kroner viser et opslag i Tingbogen.