Voldsmand fra landsby idømt behandling for vold og overfald

Under retsmødet kom det frem, at tiltalte har en kronisk psykotisk lidelse, som blandt andet omfatter vrangforestillinger. Det skriver avisen.

- Når en tiltalt er erklæret sindssyg, er han ikke egnet til almindelig straf. Så skal han hjælpes, sagde anklageren i sagen, Søren Kløvborg Laustsen, under retsmødet ifølge B.T.

Den 50-årige var tiltalt for flere hændelser, som drejer sig om vold og overfald af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod flere af byens borgere, fremgår det af anklageskriftet.

Han var desuden anklaget for at begå hærværk og for at flere gange bryde det forbud, han har haft mod at kontakte en 40-årig kvinde.

I Bonnet har manden fået kaldenavnet "Jernstangen".

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer erkendte manden tidligere på dagen tre ud af ni anklagepunkter.

- Han fik en kontrolleret røvfuld. Jeg slog ham med en jernstang små ti gange, lød det fra tiltalte under retsmødet ifølge dagbladet.

Dog har han valgt at modtage dommen, skriver B.T.

Flere af beboerne i Bonnet har tidligere fortalt til B.T., at manden har givet flere trusler om tæsk med alt fra baseballbat til en motorcykelhjelm.