Voldsdømte fra nattelivet kan snart udelukkes over hele landet

Personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet, kan nu udelukkes derfra i op til to år.

Dømte for kriminalitet i nattelivet kan fra 1. juli udelukkes fra barer og restauranter i to år.

Det står klart, efter at lovforslaget torsdag er vedtaget af et flertal af Folketingets partier, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet, nu kan tildeles et generelt forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i op til to år.

Den dømte vil fra midnat til klokken 05 ikke have lov til at opholde sig på barer og restauranter og lignende, hvor der serveres alkohol.

Ifølge Justitsministeriet vil den dømte kunne udelukkes fra nattelivet landet over. Det er ikke en forudsætning, at volden er sket på et serveringssted. Også vold i tilknytning til den dømtes færden i nattelivet gælder.

- Det kan for eksempel være tilfældet, hvor forholdet er begået en tidlig morgen i forlængelse af, at den pågældende har opholdt sig på en bar, natklub eller lignende, lyder det i lovforslaget, der er vedtaget.

Politiet vil også få muligheden for selv at definere zoner, hvor den dømte ikke må komme. Det kan være Jomfru Ane Gade i Aalborg eller Kødbyen i København.

Skulle den dømte, der har fået forbuddet, bryde det, får vedkommende en bøde på 10.000 kroner. Sker det igen, kan den dømte blive fængslet i 30 dage.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) udtaler i meddelelsen, at man nu "sætter voldsmændene stolen for døren".

- Før coronakrisen lukkede hele nattelivet ned, så vi flere forfærdelige episoder, hvor uskyldige, unge mennesker blev brutalt overfaldet, udtaler han.

- Hvis du har begået vold i Gothersgade i København, skal du hverken have lov til at gå i byen i Gothersgade eller i Jomfru Ane Gade i Aalborg, lyder det.

I samme ombæring gør lovændringen det også muligt for politiet at tage "dyre jakker, ure, mobiltelefoner og andre ting af større værdi" fra sigtede, som har gæld til det offentlige, oplyser ministeriet.