Kødbyen er blandt de nattelivszoner, som politiet har udpeget. Dermed må en 24-årig mand, der er dømt for vold i Retten i Helsingør, ikke komme her mellem midnat og klokken 05 i en periode på ni måneder. (Arkivfoto)

Voldsdømt mand fra Nivå får forbud mod at være i nattelivet

En 24-årig mand fik ikke bare en fængselsstraf på fem måneders fængsel, da han torsdag blev dømt i en voldssag i Retten i Helsingør.

Byretten idømte ham også forbud mod at opholde sig på beværtninger og restauranter efter midnat, og så må han ikke opholde sig i nogen af de nattelivszoner, som politiet udpeger.

Dommen faldt torsdag, oplyser Nordsjællands Politi, der fortæller, at sagen er den første af sin art i politikredsen. Det er uvist, om der er domme fra andre steder i landet.

Det var 1. juli, at en ny lov trådte i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for visse typer kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at færdes i nattelivet.

Dommen betyder dels, at den 24-årige mellem midnat og klokken 05 ikke har lov til at opholde sig på barer, restauranter og øvrige steder, hvor der serveres alkohol.

Derudover må han i tidsrummet heller ikke opholde sig i nogen af de nattelivszoner, som politiet udpeger og offentliggør på sin hjemmeside. Den 24-årige blev idømt forbuddet for en periode på ni måneder.

Den unge mand, der er fra Nivå, blev i sagen dømt for at have slået og sparket flere personer ved Stürups Plads i Helsingør. Han knuste også en rude på Stengade og havde en mindre mængde hash til eget brug.

Selv om kriminaliteten foregik i Nordsjælland, så gælder forbuddet i hele landet.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke indført nogen nattelivszoner i Nordsjælland, men Københavns Politi har indført fire zoner.

De dækker Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen, der alle anses for at være nogle af Københavns mest populære steder at gå i byen.

Den 24-årige mand har to uger til at overveje, om han vil anke dommen.