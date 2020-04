Voldsanklaget fodboldspiller havde flugtplan i lommen

- Ankomst klokken 10, 10.30 Dom. 10.35 Interview. 11 Action.

Sådan står der i planen, som anklagerfuldmægtig Katrine Melgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag har læst op i retten i Viborg.

Her har en dommer og to domsmænd indledt sagen mod den 26-årige fodboldspiller, der anklages for voldtægt, vold, trusler og røveri.

Flugten skete, da Verhagen havde været til et retsmøde i Viborg og var på vej tilbage til arresten i Holstebro.

Anklageren spørger, om det er Verhagen, der har skrevet planen og efterladt den i sin celle før flugten.

Men hollænderen korrekser hende.

- Det er ikke noget, politiet har fundet i min celle. Det papir var i min lomme. Hvem er så dum at lave en flugtplan og efterlade den i cellen, siger den tiltalte og ryster let på hovedet.

Politiet fandt også et andet stykke papir hos hollænderen, hvoraf det fremgår, at han ville tage til Chile.

Det var her, Bernio Verhagen kom fra, før han 22. oktober sidste år rejste til Danmark sammen med sin chilenske kæreste.

Formålet var dels at arbejde for fodboldklubben Viborg FF, som han havde skrevet kontrakt med, dels at se sin datter, som han har sammen med en dansk kvinde.

Datteren er knap to år, og det er moren, der har forældremyndigheden over barnet.

Men det er ikke gået helt efter hollænderens plan.

Han har kun i meget begrænset adgang haft mulighed for samvær med sin datter.

- Hun mente, at jeg ville have en dårlig indflydelse på min datter, refererer Bernio Verhagen barnets mor for at have sagt.

26. november sidste år blev han anholdt af politiet efter tumult i TipsPit - en kiosk i Viborg. Her var han kommet i klammeri med sin chilenske kæreste.

Det skete samtidig med, at Viborg FF havde revet kontrakten med hollænderen over og anmeldt ham for bedrageri.

Fodboldklubben mener, at den har været udsat for svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri.

Men politiet er ikke færdig med at efterforske anmeldelsen, så derfor indgår det ikke i den aktuelle sag mod fodboldspilleren.

Det er uvist, hvornår der falder dom.

Sagens hovedvidne, Verhagens chilenske ekskæreste, befinder sig i Chile og kan ikke rejse ud af landet grundet coronakrisen.

Så retten skal tage stilling til, om der skal afholdes et ekstra retsmøde, når hun igen kan komme til Danmark.

Alternativt skal hun vidne via en videoforbindelse.

Bernio Verhagen erkender flugten fra politiet, men nægter sig skyldig i de øvrige anklager.