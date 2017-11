Voldgift: Universitets fyring af professor stred mod overenskomst

Det står klart, efter at en faglig voldgift fredag 24. november har vurderet, at universitetet fyrede Hans Thybo i strid med overenskomsten.

Et år efter at Københavns Universitet afskedigede professor Hans Thybo, er sagen afsluttet ved et forlig. Det skriver Uniavisen.

En faglig voldgift har til opgave at afgøre uenigheder om fortolkningen af overenskomster, når to parter ikke kan blive enige.

- Det betyder, at der blev indgået et forlig, hvor Københavns Universitet betaler en godtgørelse, siger advokat Frederik Brocks, som førte Hans Thybos sag på vegne af Dansk Magisterforening, til Uniavisen.

Sagen stammer fra 2016, hvor Hans Thybo 4. november blev fyret af Københavns Universitet.

Den primære begrundelse var, at han ifølge Københavns Universitet havde lagt pres på en yngre forsker for at få ham til at skrive kritisk om ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor Thybo var professor.

Det resulterede i en fyringsseddel til Hans Thybo.

Fyringen fik over 1500 forskere til at underskrive et protestbrev til Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet.

Det var dekan John Renner Hansen fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der gennemførte fyringen af Hans Thybo.

Ifølge Uniavisen kommenterer han i en kort artikel på Københavns Universitets intranet forliget:

- Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning. Jeg er glad for, at sagen nu er afsluttet og det lykkedes at forlige sagen.

- Men jeg vil gerne understrege, at denne type sager aldrig kan få et lykkelig afslutning. Og jeg kan kun beklage, at KU's tidligere forsøg på at bilægge sagen ikke bar frugt.

Hans Thybo har fået et halvt års løn i godtgørelse. Han bliver dog ikke genansat i stillingen, som han ellers havde krævet.