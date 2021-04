Anders Vistisen var kasserer i EU-partialliancen Meld, der havde fået store støttebeløb, som Dansk Folkeparti i 2014 og 2014 brugte på blandt andet at afholde et sommergruppemøde. Vistisen slipper for en retssag, oplyser hans forsvarsadvokat til Ekstra Bladet. (Arkivfoto)

Vistisen slipper for tiltale i sag om misbrug af EU-midler

Bagmandspolitiet (Søik) rejser ikke sag mod Anders Vistisen (DF) i Meld- og Feld-sagen. Det oplyser forsvarsadvokat Kåre Pihlmann til Ekstra Bladet.

- Sagen er påtaleopgivet på Anders Vistisen. Vi har ingen bemærkninger til sagen, skriver Pihlmann i en sms til mediet.

I august 2016 blev Morten Messerschmidt, næstformand i Dansk Folkeparti og tidligere EU-parlamentariker, meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Messerschmidt var formand for Meld, mens Vistisen var kasserer, da partialliancen betalte knap 100.000 kroner i støtte til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Sommergruppemødet i Skagen varede i tre dage.

Men regler i EU slår fast, at midler fra EU-partier - i dette tilfælde partialliancen Meld - "ikke må bruges som direkte eller indirekte finansiering af andre partier, og i særdeleshed ikke nationale partier og kandidater".

Tidligere torsdag meddelte Bagmandspolitiet, at tiltalen mod Messerschmidt er klar i sagen.

- Som forsvarer for Morten Messerschmidt kan jeg oplyse, at jeg dags dato er blevet orienteret om, at Søik ønsker Folketingets samtykke til, at min klient tiltales for at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015, meddelte advokat Peter Trudsø

I anklageskriftet nævnes beløbet 98.835 kroner.

Tiltalen skal en tur forbi de danske politikere. Det skyldes, at medlemmer af Folketinget ikke kan tiltales eller fængsles, medmindre Folketinget giver sit samtykke til det. Det står skrevet i Grundloven.

Anders Vistisen var medlem af Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019. Han sidder nu i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse og har været medlem af partiet siden 2004.