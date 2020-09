Vismand i en coronatid

Jakob Roland Munch er ikke ligefrem et velkendt navn i de små hjem.

Det er kælenavnet for de fire uafhængige eksperter i De Økonomiske Råd, som to gange om året kommer med en økonomisk rapport. Rapporten er deres prognose for dansk økonomi og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger.

Og det kan vist roligt siges, at der har været tale om et halvt år med særlige, økonomiske udfordringer.

Det har ikke handlet særligt meget om de vanlige udlægninger af konjunkturer, demografi og skatter og afgifter.

I stedet er det corona, corona og corona, Jakob Roland Munch og de andre vismænd må bruge deres økonomiske færdigheder på at analysere.

Jakob Roland Munchs evner ligger især inden for arbejdsmarkedet. Han har især forsket i globalisering, og hvordan den udmønter sig i international handel og udflytning af arbejdspladser.

Det har han siden 2004 gjort som lektor og siden professor i økonomi på Københavns Universitet.

Før det blev han uddannet fra Aarhus Universitet og arbejdede i fem år for Det Økonomiske Råd, som han nu er vendt tilbage til.

Han har desuden været udpeget til flere råd og udvalg, herunder regeringens kommission om fremtidens læreruddannelse.