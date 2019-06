Vismænd anbefaler hovedrengøring i kapitalskatte-labyrint

Der er behov for en hovedrengøring i de forskellige fradrag, undtagelser og særregler i beskatningen af kapitalindkomster, der har skabt et ujævnt og kompliceret område.

Kapitalindkomster er groft sagt de penge, man kan tjene på ejerskab - enten fordi det stiger i værdi, eller fordi det giver et afkast såsom aktier gør.

Vismændenes analyse påpeger ifølge Per Kongshøj Madsen, der er formand for Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, en række steder, hvor man kan fjerne en række særregler:

- En ting man kan nævne, er den nedsatte arveafgift ved generationsskifte. Det er formodentligt indført i en god mening. Men det giver nogle fristelser i forhold til skattetænkning omkring arveafgiften, siger han.

- Der er aktiesparekontoen, som vismændene peger på, har yderligere kompliceret aktiebeskatningen.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos ærgrer sig over, at der ikke er et mere samlet bud på, hvordan reglerne kan blive simplere.

- De lægger op til en hovedrengøring. Men de leverer ikke et bud på hovedrengøringen. Det synes jeg, er ærgerligt, siger han.

Han illustrerer dog, hvordan en hovedrengøring kan se ud ved at foreslå, at satsen for både rentefradrag og beskatning af aktier bør sænkes til 25 procent.

- Pointen er, at det er simpelt, lavt og nogenlunde provenuneutralt (Udgifter og indtægter udligner hinanden, red.), siger han.

En højere beskatning af gevinster på aktier har været nævnt som en god idé blandt nogle af de partier, der forhandler om en regeringsdannelse.

De kan læse i vismændenes analyse, at kapitalindkomster som hele er lavere beskattet end penge tjent for arbejde. Med andre ord beskattes man hårdere for at arbejde end at eje.

Mads Lundby Hansen argumenterer for, at en lav beskatning af kapital er nødvendig for at sikre investeringer i ting såsom nye maskiner og teknologi. Det kan gøre ondt på produktiviteten.

Mens nogle partier fokuserer på aktiegevinster, fremhæver vismændene, at særligt boligejerne "favoriseres", som de skriver.

- Det er næppe hensigtsmæssigt, siger Per Kongshøj Madsen.

- Hvorfor skal kapitalindkomst fra boliger være meget lavt beskattet? Så anbefaler de, at man hæver ejendomsbeskatning til et mere "neutralt niveau."