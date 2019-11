I stedet for at skrive målet om 70 procent CO2-reduktion i 2030 ind i klimaloven bør regeringen tænke mere langsigtet og fokusere på at være klimaneutral i 2050. Det kan nemlig være billigere, mener de økonomiske vismænd. (Arkivfoto).

Vismænd advarer mod klimalov med 70 procents CO2-reduktion

Politikere bør bøje målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030 for i stedet at tænke langsigtet, mener vismænd.

De økonomiske vismænd går imod klimamålet om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Et mål, som alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige står bag.

Det skriver Berlingske.

De fire økonomer, som tilsammen udgør formandskabet i Det Økonomiske Råd, vurderer, at det kan blive for dyrt, hvis der er et skarpt delmål på vej mod klimaneutralitet i 2050.

- 2030-målet ser vi som noget, der skal være det billigste trin på vejen mod 2050-målet om klimaneutralitet, siger Lars Gårn Hansen, der er miljøøkonomisk vismand samt medlem af Det Økonomiske Råds formandskab.

- Hvis det viser sig, at 65 procent i 2030 er den billigste vej til at nå klimaneutralitet i 2050, hvorfor skal man så betale mere bare for at reducere de danske udledninger med 70 procent, siger han til Berlingske.

I et nyt opslag På Det Økonomiske Råds hjemmeside fremgår det, at rådet anbefaler regeringen at holde detaljerede og bindende delmål helt ude af en kommende klimalov.

S-regeringen og dens støttepartier forhandler i øjeblikket om en klimalov med bindende rammer for dansk klimapolitik. Målet er at have den på plads inden jul.

Efterfølgende skal der landes en klimaplan. Den skal konkretisere, hvilke virkemidler regeringen vil tage i brug for at nå i mål.

Da klimaplanen i modsætning til klimaloven ikke er bindende, er det i den, at regeringens reduktionsmål bør stå, da det vil sikre større manøvrerum, mener Det Økonomiske Råd.

- Denne arbejdsdeling gør det lettere løbende at inddrage ny viden om den teknologiske udvikling, EU's klimapolitik og andre forhold, skriver rådet.

Men hvis målet om 70 procents reduktion holdes ude af klimaloven, frygter klimaordfører Signe Munk (SF), at der bliver gjort alt for lidt på den korte bane.

- Det er helt afgørende for vores klimaindsats, at vi får målet skrevet ind i klimaloven, så vi tager vores del af klimaindsatsen alvorligt.

- Hvis vi hvert femte år sætter et delmål med et tiårigt sigte, så sikrer vi, at vi hele tiden bliver holdt oppe på at reducere vores udledning af drivhusgasser, siger hun til Ritzau.