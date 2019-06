Vismænd: Grønne bilafgifter bør ikke kun betales af bilister

Tirsdag har rådet præsenteret sin rapport over dansk økonomi. Her behandler vismændene en af de store opgaver, der står i kalenderen hos politikerne: en omlægning af bilafgifterne.

Målsætningen for VLAK-regeringen var, at omlægningen skal føre til et stop i salget af benzin- og dieselbiler i 2030 samt en million CO2-neutrale biler såsom elbiler på vejene.

Det vil betyde, at staten kommer til at mangle de mange milliarder, der opkræves i afgifter på benzin- og dieselbiler. I alt forventes hullet at blive på omkring 50 milliarder kroner.

Derfor gav finansminister Kristian Jensen (V) kommissionens formand, den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup, til opgave at finde nye steder at opkræve pengene på inden for transportsektoren.

Men i stedet for at finansiere hele omlægningen ved at finde på nye afgifter at opkræve fra bilisterne giver det bedre mening at ordne dele af finansieringen ved enten at spare andre steder i statens budget eller hæve skatten på arbejde, mener vismændene.

I rapporten skriver vismændene:

- Provenu- og fordelingsmæssige hensyn bør ikke håndteres indenfor bilbeskatningen, men kan mest hensigtsmæssigt løses gennem indkomstskattesystemet eller tilpasning af offentlige udgifter.

Vismændenes anbefaling får ikke fungerende finansminister Kristian Jensen (V) til at ændre holdning.

- Det kan ikke nytte noget at sætte indkomst-skatterne i vejret, siger han.

- Der må findes holdbare modeller, hvor det er transportsektoren, som er med til at finansiere det, som transportsektoren i dag er med til at finansiere,

Et andet råd fra vismændene bliver, at de nye bilafgifter tager hensyn til andre ting end klimabelastning. Også belastninger som trængsel bør indgå, når man laver om på bilafgifterne.

Vismændene noterer derudover, at der er udsigt til fremgang i beskæftigelsen de næste år.

Derfor råder de politikerne til at holde foden fra speederen og gøre finanspolitikken "stram".