Virusfrygt sender seks TV2-medarbejdere i hjemmekarantæne

Torsdag formiddag er der afholdt medarbejdermøde hos TV2 på Teglholmen i København med deltagelse af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sker, efter at en kollega er blevet smittet med coronavirus.

Herefter har styrelsen indledt samtaler med medarbejderne for at kortlægge, hvem den smittede medarbejder har haft kontakt til.

Samtalerne er torsdag middag ikke afsluttet, og derfor vil nyhedsdirektøren ikke udelukke, at flere medarbejdere vil blive sendt i hjemmekarantæne.

- Det endelige resultat kender vi først, når samtalerne er afsluttet, siger Mikkel Hertz.

Medarbejderen på TV2 er den første dansker, der har fået påvist coronasmitte.

De medarbejdere, der nu sendes hjem i karantæne, er nogle af mandens nærmeste kolleger.

- De (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) har startet fra toppen af listen med at snakke med dem, der arbejder på det hold, som han (den smittede person, red.) er redaktør for.

- Derfor overrasker det mig ikke, at nogle af dem sendes i karantæne, siger Mikkel Hertz.

Hjemmekarantæne betyder, at man frivilligt isolerer sig og tager sin temperatur flere gange om dagen.

De pågældende medarbejdere vil være i tæt daglig kontakt med myndighederne.

Ved symptomer på coronavirus vil de blive testet for, om de er blevet inficeret.

Hvis myndighederne skønner, at nogle medarbejdere ikke skal være i hjemmekarantæne sammen med deres familier, så vil TV2 ifølge Mikkel Hertz være behjælpelig med at finde indkvartering.

- Det er en ekstraordinær situation. Det er da super ubehageligt for medarbejdere at møde ind og være uvisse om, hvorvidt de er i risikozonen eller ej.

- Det er så det, vi må sørge for at håndtere, så godt vi kan, siger Mikkel Hertz.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det kun tætte kontakter til den smittede, der er i risiko for at være smittet.

En tæt kontakt er som udgangspunkt, hvis man har været i mindre end to meters afstand fra den syge person i mere end 15 minutter.

Men det vil altid være en konkret vurdering, skriver styrelsen på hjemmesiden.