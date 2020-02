En medarbejder hos TV2 på Teglholmen i København er blevet testet positiv for coronavirus efter en rejse til Italien. Det bliver næppe det eneste tilfælde af smitten, vi får at se, forudser Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Artiklen: Virusfrygt får telefoner til at gløde hos praktiserende læger

Han er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der er de praktiserende lægers lægefaglige selskab.

Mange læger har sat plakater med stopskilte op på dørene til lægeklinikkerne.

Det sker for at undgå, at potentielt smittede personer møder op i venteværelserne, hvor de vil kunne bringe smitten videre.

- Det ser dramatisk ud, men vi prøver at beskytte patienterne og os selv selvfølgelig.

- Og det ser ud til at have en effekt. Jeg har i hvert fald ikke hørt fra mine kolleger, at der pludselig er troppet en person op, der kunne være smittet med coronavirus, siger Anders Beich.