Virusfrygt får region til at aflyse gruppeundervisning af gravide

Region Hovedstaden aflyser holdundervisning for gravide og undersøger muligheden for videoundervisning.

Region Hovedstaden aflyser gruppeundervisning af gravide for resten af måneden.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse på hjemmesiden.

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil reducere og udsætte smittespredning så lang tid som muligt. Så vi håber, at de gravide har forståelse for, at vi i en periode vælger denne løsning.

- Det er dog vigtigt at understrege, at mindre hold for sårbare gravide stadig mødes, siger koncerndirektør Svend Hartling.

Aflysningen sker for at nedsætte risikoen for spredning af coronasmitte.

Foreløbig gælder aflysningen marts måned.

Hospitalerne er samtidig ved at undersøge muligheden for at gennemføre undervisningen via video, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fødeafdelingerne i Region Hovedstaden vil kontakte gravide via e-boks og informere dem om, at de ikke skal møde op til den planlagte undervisning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at gravide og ammende anses for at være i en særlig risiko, hvis de bliver inficeret med coronavirus.

- Selv om det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom, eller at der sker udskillelse i brystmælk under amning, betragtes gravide og ammende som værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip, skriver Sundhedsstyrelsen på hjemmesiden.

Personer i særlig risiko er ifølge styrelsen især ældre og kronisk syge.

Sundhedsstyrelsen råder personer i særlig risiko til at undgå større arrangementer med mange mennesker tæt samlet på ét sted.