Virus lægger en dæmper på sønderjysk fejring af Genforeningen

Coronavirus og myndighedernes påbud om at undlade forsamlinger med flere end 100 mennesker har medført omfattende aflysninger i programmet for fejringen af 100-året for Genforeningen.

Flere hundrede arrangementer, der skulle have været afholdt forskellige steder i det syd- og sønderjyske i marts, er ifølge sekretariatet bag markeringen blevet aflyst.