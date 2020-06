Virolog advarer: Demonstrationer gavner ikke corona-inddæmning

Så store arrangementer er dog ikke noget, der gavner inddæmningen af coronasmitten, vurderer Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

- Med så mange mennesker sammen er der en risiko for, at vi får nogle af de her superspreder-events, hvor enkeltindivider kan komme til at smitte rigtig mange mennesker, vurderer han.

- Så der er en risiko for, det kan give et øget antal smittetilfælde efter sådan nogle superspreder-events, siger han.

Han peger på, at man bør undgå sådanne events, da den seneste forskning viser, at 80 procent af smitten kommer fra 10-20 procent af de inficerede.

- Ud fra et rent infektionsmæssigt synspunkt er det ikke noget, der gavner inddæmningen, lyder det fra Søren Riis Paludan.

Søndagens demonstration kom i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt i USA.

Det har skabt store protester i USA, og der er flere steder i Europa blevet arrangeret demonstrationer - blandt andet altså i København, ligesom der afholdes demoer i Aarhus og Odense onsdag.

De kan finde sted, da forsamlinger med et politisk øjemed ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på flere end ti personer.

Der har siden 18. marts været et forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end ti personer for at begrænse smitten med coronavirus.

Fra 8. juni hæves loftet til mellem 30 og 50 personer, når næste fase af genåbningen af det danske samfund begynder.

Det forventes lempet yderligere over sommeren - både 8. juli og 8. august. Der er dog længere udsigter til, at de helt store arrangementer vender retur.

I april meldte regeringen således ud, at det frem 1. september er forbudt at forsamles flere end 500 mennesker.