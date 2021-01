Virolog: Israelsk vaccinestudie måler effekt for tidligt

Derfor giver et israelsk studie, der viser en effekt på 33 procent to uger efter første stik, ikke anledning til bekymring.

Det er for tidligt at måle effekten af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech to uger efter det første stik.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

- At begynde at måle effekt efter to uger er at udfordre skæbnen, siger han.

Det skyldes, at immunsystemet på det tidspunkt kun lige er blevet aktiveret, forklarer han.

- Så jeg ville afvente data efter tre uger og nogle uger efter anden vaccination for at få noget, der batter, siger professoren.

Israel, der er længst fremme med at vaccinere sin befolkning, har ifølge Sky News undersøgt effekten efter det første af de to vaccinestik.

Man har sammenlignet 200.000 borgere over 60 år, der har fået det første stik med vaccinen, med 200.000, som ikke har.

To uger efter det første stik var givet, var der et fald på 33 procent i gruppen af personer, som havde fået første stik.

Det er en mindre effekt, end hvad de britiske myndigheder meldte ud, da de besluttede at udskyde andet vaccinestik med op til 12 uger.

Ifølge myndighederne tydede forsøgsdata på en effekt på 89 procent efter to til tre uger. Men det har man altså ikke set i Israel.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er det dog for tidligt at måle effekten to uger efter det første stik, da immunsystemet først lige er aktiveret.

Eventuelle forskelle på de to befolkningsgrupper, som er blevet undersøgt i de to studier, kan have en stor betydning for effekten.

- Hvis bare immunsystemet er en lille smule forsinket, vil det have en meget stor effekt.

- Det vil få effekten af vaccinen til at se mindre ud på det tidspunkt, selvom billedet måske kan ændre sig, hvis vi venter lidt længere, til immunsystemet har nået sit maks, siger professoren.

I Pfizer og BioNTechs studier har coronavaccinen vist en effekt på 95 procent en uge efter det andet og sidste vaccinestik.

I indlægssedlen fremgår det, at der ses nogen effekt et par uger efter det første stik.

Blandt andet Storbritannien har valgt at udskyde det andet stik med op til 12 uger for at kunne vaccinere en større del af befolkningen hurtigt.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der ikke går mere end tre til fire uger mellem de to stik. Der kan dog undtagelsesvis gå op til seks uger.