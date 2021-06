Virksomhedsdoktoren finder de ømme punkter

Tirsdag den 10. juni fylder erhvervsmanden Ole T. Krogsgaard 85 år.

Han har altid haft svært ved at holde sin mund, hvis der var noget, han var utilfreds med. Det har Ole T. Krogsgaard selv sagt flere gange i interview.

Det aner man også, når man ser hans omfattende produktion af debatindlæg. Alene sagen om statens salg af Dong Energy har han forfattet flere end 20 kritiske indlæg om de senere år.

Det er også blevet til debatindlæg om kulturen i Danske Bank i kølvandet på den estiske hvidvasksag og senest et forsvar for dronningens udtalelser i et interview om, at klimaforandringerne ikke alene er menneskeskabte.

- Dronningen afdækker, formentlig ubevidst, at vor klimapolitik hviler på et sagligt svagt grundlag, skrev han blandt andet i sin kronik i Jyllands-Posten, som han slutter med ordene:

- Dronningen skal ikke afvises med politisk korrekthed, men med dokumentation.

Et af de gennemgående temaer for Ole T. Krogsgaards indlæg er, at ordentlig ledelse og beslutninger kræver grundighed, saglighed, forberedelse og gennemsigtighed.

Han sætter gerne fingeren på de ømme punkter, når han mener at se dårlig embedsførelse eller kritisabel politisk håndtering.

Blandt andet i en kronik i Politiken fra 2019 med titlen" Ødelæggelsen af Skat, salget af Dong og finanskrisen - hvornår lærer vi af vores fejl".

Ole T. Krogsgaard, der oprindeligt er uddannet cand.merc., kan selv se tilbage på en lang karriere i dansk erhvervsliv med topposter og som professionelt bestyrelsesmedlem.

Flere bøger, blandt andet om ledelse, er det også blevet til.

Han er især kendt for gennem tiden at have været med til at helbrede flere sygdomsramte danske virksomheder.

Han blev således hentet ind for at rydde op i det skandaleramte Nordisk Fjer, Klaus Riskærs Accumulator Invest, stormagasinet Magasin og entreprenørvirksomheden Hoffmann & Sønner.

Mest kendt er han dog måske for sin indsats i modekoncernen InWear, der senere blev til IC Companys.

Ole T. Krogsgaard var med til at få virksomheden på ret køl i 1970'erne og havde siden flere perioder som chef og bestyrelsesformand for selskabet.

I dag er Ole T. Krogsgaard ejer af godset Baggesvogn, der både driver landbrug og skovbrug. Godset købte han i 1997.