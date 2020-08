Virksomheder holder vejret mens politikerne forhandler hjælp

Det er ved at være sidste udkald. Størstedelen af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet og kultur- og sportslivet udløber lørdag.

Torsdag aften forhandlede Folketingets partier om at forlænge hjælpepakkerne - dog uden at blive enige.

Fredag morgen klokken 9 mødes partierne i Erhvervsministeriet igen i et forsøg på at nå hinanden. Det er dog uden Liberal Alliance, som forlod forhandlingerne torsdag.

Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv, opfodrer til, at politikerne forlænger hjælpen frem til årsskiftet.

- Vi står altså over for nogle virksomheder i nogle brancher, som er i kæmpe problemer, og et generelt bnp-fald, som vil ramme alle. Derfor er der brug for, at de sætte sig sammen nu og får lavet nogle pakker, siger Brian Mikkelsen.

- Den ro og tryghed det vil være, at virksomheder ved, at de får hjælp året ud vil sikre mange tusinde arbejdspladser og mange konkurser vil blive undgået.

Selv om der de seneste måneder er åbnet mere og mere for samfundet, er der fortsat virksomheder og hele brancher, som er ramt af forbuddet mod at holde åbent, forsamlingsforbuddet og grænselukninger.

Det er særligt turistbranchen, spillesteder og nattelivet, som er hårdt ramt af restriktionerne.

14. august blev alle Folketingets partier enige om, at så længe erhvervs-, kultur- og idrætsliv oplever restriktioner fra myndighederne, vil der være behov for kompensation til de berørte virksomheder.

Brian Mikkelsen håber på en snarlig afklaring. Særligt set i lyset af, at datoen nærmer sig den 31. august, som er en skæringsdag for at opsige medarbejdere.

- Der er rigtig mange som lige nu vurderer, om de skal fyre, eller om man skal gå konkurs. Der er virkelig nogle, som holder fast med det yderste af neglene.

Forhandlingerne foregår i Erhvervsministeriet, men både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) sidder ved forhandlingsbordet.

Torsdag skrev Simon Kollerup i et opslag på Facebook:

- Lige nu forhandler vi på livet løs om hjælpepakkerne. Vi skal lytte til de økonomiske eksperter, der siger at krisen bliver dybere og længere, hvis vi bare forlænger hjælpepakkerne bredt set, skrev han.

- Omvendt har vi et ansvar overfor de virksomheder, der stadig er ramt af mere målrettede corona-begrænsninger.