Virksomheder frygter Københavns loft over elløbehjul er for lavt

Torsdag skal Borgerrepræsentationen tage endeligt stilling til forslaget om en forsøgsordning med et loft på 200 elektriske løbehjul i Indre By i København.

Forinden har de tre udbydere af elektriske løbehjul i København, Lime, Tier og Voi, sendt et brev til kommunen.

Det oplyser Limes landechef i Danmark, Niklas Joensen. I brevet skriver de blandt andet, at de undrer sig over kommunens forslag.

- Vi er bekymrede for, at reguleringen vil betyde, at der ikke er nok løbehjul i forhold til efterspørgslen, og vi er ærgerlige over, at kommunen ikke har taget os med på råd, siger Niklas Joensen.

De elektriske løbehjul har været lovlige siden januar. Lime og Voi oplyser, at de hver har "flere hundrede løbehjul" i København. Hos Lime bliver hvert enkelt løbehjul brugt op til fem gange dagligt, oplyser Niklas Joensen.

Ifølge ham ønsker udbyderne en dynamisk regulering, der kan matche brugernes behov.

- Jeg håber, vi kan blive ved med at have et antal, der efterspørges. Det tal, der efterspørges, er højere, end det, som kommunen foreslår, siger han.

Udbyderne af de elektriske løbehjul har samlet deres forslag til den dynamiske regulering i et såkaldt "code of conduct".

Den fungerende miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, Karina Vestergård Madsen, understreger, at "code of conduct" udelukkende er udført på virksomhedernes initiativ.

Hun mener, at der er behov for deciderede retningslinjer hurtigst muligt, da løbehjulene kan være til fare for særligt fodgængerne i København.

- Virksomhedernes adfærd lader jo desværre en del tilbage at ønske. Derfor står der lige nu flere og flere løbehjul opstillet, smidt og henkastet på kommunens arealer.

- De steder virksomhederne helst vil have plads til deres elløbehjul, har vi i forvejen svært ved at få plads til fodgængere og københavnernes cykler. For mig er gode forhold for cyklister og fodgængere vigtigere end elløbehjul, siger Karina Vestergård Madsen.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forsøgsordningen torsdag klokken 17.30.