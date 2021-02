Vinterferien lægger fra land med frost og solrigt vejr

- Det bliver meget flot weekendvejr.

- Det er et kraftigt højtryk over Sydnorge, der bevæger sig ned over Danmark og Tyskland og giver os tørt, solrigt vejr. Og aftagende vind, siger han.

Vinterferien står for døren, og vejret er i den grad med de ferierende.

Mens temperaturen fredag næppe når over frysepunktet, bliver lørdag og søndag lidt mildere.

Her kan der ventes op til et par varmegrader.

Det bliver ifølge vagtchefen Nordjylland og Vestjylland, der formentlig får de højeste temperaturer.

Fredag er der målt 20 graders frost i Horsens. Det er den laveste temperatur, der er målt siden 2012.

Men fra næste uge kan det være forbi med de meget lave temperaturer. I hvert fald for en stund.

- De kolde nætter fortsætter til mandag morgen. Herefter kommer der skyer ind vestfra. Det er mildere luft.

- Når vi når hen imod onsdag, vil vi have temperaturer omkring eller over frysepunktet, og der vil ikke være meget frost om natten, siger Martin Lindberg.

Herefter er det noget uklart, hvad der kommer til at ske. Om det bliver det mildere vejr eller Kong Vinter, der får lov at dominere.

- Der er en tendens, der siger, at det igen kan bliver koldere igen sidst i næste uge. Men det er endnu usikkert. Vi må se, hvad der sker, siger Martin Lindberg.