Vinterbergs Druk snupper fem Robert-statuetter

Filmen fik blandt andet hovedprisen for Årets Danske Spillefilm, prisen for Årets Originale Manuskript, og så kunne skuespilleren Mads Mikkelsen glæde sig over statuetten for Årets Mandlige Hovedrolle.

I kategorien var han blandt andet oppe mod sig selv, da han også var nomineret for sin rolle i filmen "Retfærdighedens Ryttere".

Thomas Vinterberg fik samtidig prisen for Årets Instruktør, mens Janus Billeskov Jansen og Anne Østerud vandt for Årets Klipper for deres arbejde på filmen.

"Druk" handler om fire gymnasielærere, der sætter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Filmen har solgt mere end 800.000 billetter i Danmark.

Siden 1984 har Det Danske Filmakademi hvert år uddelt de eftertragtede Robert-priser, men da prisuddelingen lørdag aften fandt sted, var det langtfra på traditionel vis.

For første gang foregik det nemlig virtuelt grundet coronapandemien, der forhindrede et stort show.

Med den filmkyndige vært Søren Høy ved roret blev der uddelt 28 priser til stærke kræfter bag både spillefilm, dokumentarer og tv-serier.

Med i et lille studie havde han flere gæster fra den danske filmbranche, der havde fået æren af at læse de nominerede og vinderne op, mens der også var virtuelt besøg fra flere af deres kolleger, der hjalp med at få uddelt de mange priser.

Flere af statuetterne kunne holdet bag actionkomedien "Retfærdighedens ryttere" glæde sig til at få bragt hjem.

Blandt andet tog det unge talent Andrea Heick Gadeberg prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle, og Lars Brygmann fik statuetten for Årets Mandlige Birolle i filmen, der er skrevet og instrueret af Anders Thomas Jensen. Det er anden gang, Lars Brygmann vinder en Robert.

I tv-kategorierne blev der sat rekord, da den kun 15-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl vandt prisen for Årets kvindelige Hovedrolle I En Tv-serie. Hun er nemlig den yngste modtager af den pris nogensinde.

- Tusind tak, jeg kan slet ikke forstå det! Jeg havde ikke turdet at håbe på det, lød det fra den nykårede prisvinder, der ligesom de andre prismodtagere måtte holde sin takketale via en netforbindelse.

I serien "Ulven kommer", der blev sendt på DR i efteråret, spiller hun pigen Holly, der anklager sin stedfar for vold.

Om hun taler sandt, skal skuespilleren Bjarne Henriksen i rollen som socialrådgiver finde ud af. Og det kunne han lørdag aften glæde sig over at have klaret så godt, at han også snuppede en Robert for det.

Årets Kvindelige Birolle I En Tv-serie fik Christine Albeck Børge for sin rolle som Hollys mor i serien, og Peter Plaugborg, der spiller stedfaren, fik prisen for Årets Mandlige Birolle I En Tv-serie.

"Ulven kommer" vandt også prisen for Årets Tv-serie.

Det var generelt en stor aften for flere produktioner, der er blevet vist på DR. Julekalenderen "Julefeber" snuppede prisen for Årets Korte Tv-serie, mens Mads Brügger kunne glæde sig over prisen for Årets Dokumentar for "Muldvarpen - Undercover i Nordkorea".

Robert-priserne uddeles efter afstemning blandt alle filmakademiets medlemmer. For at blive medlem er det et krav, at man arbejder i filmbranchen.