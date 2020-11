Vinterberg-filmen Druk udpeget som oscarkandidat

Den danske oscarkomité indstiller filmen "Druk" som det danske bud på en oscarnominering.

Det fortæller Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Vores opgave som dansk Oscar-komité er at pege på den film, som har de bedste chancer for at komme i spil til en nominering, siger Claus Ladegaard, der er formand for komitéen.