Vinterberg om sit oscarbud: Filmen kommer virkelig fra hjertet

- Jeg er stolt over at skulle ud og repræsentere Danmark endnu en gang, og jeg glæder mig til det, siger Thomas Vinterberg til Ritzau.

- Jeg er dybt bevæget over den måde, filmen er blevet taget imod. Både af private og professionelle årsager var det en meget vigtig film for mig.

Under optagelserne mistede Thomas Vinterberg sin datter i en trafikulykke, og filmen er derfor dedikeret til hende og er helt speciel for instruktøren.

- Den her film kommer virkelig fra hjertet. Den er båret igennem af mine venner, min kone og jeg selv på et tidspunkt, der har været det allersværeste i mit liv, fordi jeg mistede min datter undervejs.

- Så derfor betyder den ekstraordinært meget, siger han.

Thomas Vinterberg tør dog ikke spå om, hvor gode chancer filmen har i oscar-kapløbet.

- Jeg ved, til min forbløffelse og overraskelse, at når man viser filmen i Europa, er der kommet meget stærke reaktioner, og den har fået virkelig gode anmeldelser.

- Så på den måde er jeg optimist, men jeg ved ikke, hvad vi er oppe imod af andre gode film derude, siger han.

Oscarakademiet offentliggør 15. marts, hvilke fem film der bliver nomineret til Bedste Internationale Film.

Thomas Vinterberg sender samtidig også ros til de to andre film, der var med i opløbet om at blive det danske bud på en Oscar:

- Jeg føler, jeg er i virkelig godt selskab med "Shorta" og "En helt almindelig familie", der begge er fremragende film.

"Druk" har solgt over 750.000 biografbilletter herhjemme og er derfor den hidtil bedst sælgende film af Thomas Vinterberg.

Filmen handler om fire gymnasielærere og venner, som eksperimenterer med alkohol ved at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

At filmen er blevet så populær, har Thomas Vinterberg to bud på.

- Alle i verden ved jo noget om at drikke. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mange ved, hvor svært det er at leve og få tilværelsen til at være lystfuld og inspirerende.

- Det handler den her film om, og tilsyneladende rammer den en fortælling, som mange kan genkende.

I 2014 var Thomas Vinterberg oscarnomineret for filmen "Jagten".