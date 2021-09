Vindstød på stormstyrke rammer store dele af landet

Hård kuling og kraftige vindstød, der flere steder har nået stormstyrke, har ramt landet.

Det kraftige blæsevejr har torsdag eftermiddag især ramt Nord- og Vestjylland, hvor det stadig blæser kraftigt.

I Hirtshals har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) målt vindstød på 29,9 meter i sekundet og 28,3 ved Hanstholm Havn.

Vindstød af den styrke betegnes som storm og stærk storm.

Vindstød af stormstyrke betyder, at tagsten kan blæse ned, grene kan knække og træer kan vælte.

Det har borgerne blandt andet fået at føle i Nørresundby i Aalborg Kommune, hvor et stillads er væltet og har ramt to biler, oplyser Nordjyllands Politi. Ingen kom til skade.

Kun hovedstadsområdet og Bornholm er indtil videre - klokken 17.30 - gået fri af vindstød af stormstyrke.

Det forventes dog at komme i løbet af aftenen. Vinden har sent torsdag eftermiddag begivet sig over det nordlige Sjælland, hvor især Helsingør Kalundborg, Odsherred, Halsnæs og Gribskov kan opleve det voldsomme vejr.

Her vil vinden ifølge DMI's vagtchef, Frank Nielsen, være hårdest mellem 18 og 21. Også København vil mærke den.

- Jeg forventer, at det i løbet af de næste timer er Kattegat, Nordsjælland og København, og to timer senere Bornholm, hvor det topper. Men det er ikke sådan, at det så ikke blæser andre steder.

- Det blæser ret pænt i hele Jylland, men det er almindelig middelvind med vindstød af hård kuling. Men det er første gang i lang tid, at det har blæst, så det er ikke fordi, vi er oppe i en rigtig storm, men det kan man jo snart ikke huske, hvad er, siger Frank Nielsen.

Klokken 18.30 kan Hovedstadens Beredskab berette om mange opkald fra borgere.

- Alarmcentralen modtager mange opkald i øjeblikket om løsrevne genstande, stilladser mv. i den kraftige vind, skriver beredskabet på Twitter.

Selv om mange områder torsdag oplever et heftigt blæsevejr, og vinden mange steder har ramt et niveau som en storm, er der ikke tale om stormvejr.

En regulær storm kræver, at middelvinden når en stormstyrke på 24,5 meter i sekundet eller over.

Den kraftige vind vil aftage i løbet af de sidste aftentimer og natten.

Vagtchefen råder borgere til at være forsigtige, og ellers er det ikke meget andet at gøre, end at sikre sine ting, hvis man eksempelvis har løse genstande i sin have.

- Hvis man har løse genstande - det er typisk i haven - er det en god idé at sikre det. Havestole, trampolin og den slags. Og så skal man bare være enormt forsigtig, når man er på gåben eller cykel, fordi det kan skifte enormt hurtigt, siger Frank Nielsen.