Vinderen af X Factor skal findes efter to måneders coronapause

Som et lyn slog coronavirusset ned i årets udgave af "X Factor" og tvang sangprogrammet på pause i to måneder midt i konkurrencen - fra marts til et stykke inde i maj.

- Programmet er blevet lidt kortere, men det er vi nødt til med de her forholdsregler. Det kunne have været meget værre. Det kunne være, vi ikke havde fået lov til at afslutte det. Det havde været forfærdeligt, siger 21-årige Emil Wismann.

I finalen skal han konkurrere mod to andre unge solister, Mathilde Caffey og Alma Agger, og mod gruppen Smokey Eyes.

20-årige Alma Agger, der i finalen skal synge duet med popsangeren Jada, er på forhånd bookmakernes favorit.

Hun vender det til noget positivt, at dette års udgave af programmet har været så speciel.

- Det er sjovt, når "X Factor" har været der i så mange år, at vi så bliver dem fra den specielle sæson, siger hun.

Har man blot set et par sæsoner af sangprogrammet, ved man, hvad man får.

Hvert år er der pinlige og bjergtagende auditions. Der er spænding, når det skal afgøres, hvem der skal med i liveshows. Og så er der Thomas Blachman.

Blachman er stadig med som dommer, men på mange måder har den 13. sæson af programmet været meget anderledes.

Ud over at "X Factor" måtte holde pause, har coronavirusset og smittefaren betydet, at der ikke var publikum til de seneste to liveshows.

Det vil der heller ikke være i finalen, som før første gang i den danske version af programmet bliver holdt over to dage.

Ikke i Horsens, hvor finalen sidste år blev holdt foran knap 3600 publikummer, men i Brøndby uden nogen tilskuere overhovedet.

Alligevel er der ikke skuffede eller sure miner at finde hos de fire finaledeltagere.

- Det er en sæson, der vil blive husket. Det håber vi i hvert fald, siger Morten Bomholdt Hansen fra Smokey Eyes.

De to måneders pause har dog betydet, at gruppen er mindre optimistisk, når det kommer til at drømme om fremtidige koncertmuligheder.

- Når der har været det her mellemrum, har det været svært for folk at følge ordentligt med. Det er ærgerligt, for der er helt sikkert ting, som ikke kan blive, som de burde have blevet, siger Cecilie Wøldike Nielsen fra Smokey Eyes.

Gruppen skal i finalen synge duet med singer-songwriteren Hjalmer.

15-årige Mathilde Caffey skal synge med popstjernen Christopher.

På trods af de specielle omstændigheder regner hun med, at fredag og lørdag bliver en fest.

- Jeg savner publikum, men det er bare sådan, det er. Vi får en fest uanset hvad. Vi er fucking fede mennesker alle sammen, så det bliver fedt alligevel, siger hun.

Fredag afholdes første del af finalen, og her skal deltagerne synge to sange: en sang, deres dommer har valgt, og en duet med en gæstesolist.

Om lørdagen skal de tre tilbageværende deltagere synge deres vindersange. Derefter bliver årets vinder af "X Factor" fundet.