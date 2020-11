Vinden giver udfordringer på flere broer

Direktoratet advarer også mod kraftig blæst over Sallingsundbroen.

Kraftig blæst giver lørdag udfordringer på flere broer i landet. På Storebæltsbroen, Øresundsbroen og Langelandsbroen fraråder Vejdirektoratet midt på eftermiddagen passage for vindfølsomme køretøjer.

I første omgang lød meldingen, at vinden ville aftage sidst på eftermiddagen. Men Vejdirektoratet oplyser kort efter klokken 14, at vinden nu først ventes at løje af lørdag aften.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyser på Twitter, at søndag vil blive lige så blæsende som lørdag.

På sin hjemmeside skriver instituttet, at der over hele landet vil være godt gang i blæsten. Der ventes også kraftige vindstød.

DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Varslet omfatter de kystnære områder i det nordvestlige Jylland.