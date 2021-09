Villadsen: Dårligt arbejdsmiljø er landskontorets opgave

Det siger hun, efter at en rapport fra Arbejdstilsynet viser, at en stor del af medarbejderne på Enhedslistens landskontor oplever mobning, stress og krænkelser.

Politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen, stoler på, at ledelsen på partiets landskontor er ved at tage hånd sagerne om et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, når der er krænkelser og mobning på nogen som helst arbejdsplads i det her land.

- Derfor ved jeg også, at den ansvarlige ledelse på landskontoret tager det meget alvorligt og har gjort det længe.

- Jeg er helt overbevist om, at den ansvarlige ledelse - som landskontoret jo er - håndterer de her sager, siger hun.

Mai Villadsen siger også, at hun har været bekendt med, at "der har været udfordringer" et stykke tid. Men hun vil ikke sætte dato på, hvor længe.

- Men jeg har vidst i noget tid, at der var udfordringer, og at de heldigvis blev håndteret af ledelsen derovre.

Ekstra Bladet har torsdag kunnet berette, at en del af Folketingsgruppen blev bekendt med det dårlige arbejdsmiljø i et advarselsbrev til forretningsudvalget i oktober sidste år.

Det blev angiveligt sagt, at landskontoret selv måtte håndtere sagerne.

Mai Villadsen mener, det ville være utidigt at begynde at blande sig i, hvordan sager skal behandles fremadrettet.

Spørgsmål: Mener du, det var rigtigt at sige, at landskontoret selv skulle løse problemerne, eller mener du, at Folketingsgruppen har et ansvar?

- Vi har alle sammen et ansvar for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø der, hvor vi er. Det gør vi alt, hvad vi kan, for at sikre i Enhedslisten.

- Det er den ansvarlige ledelse på landskontoret, som står for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø der.

- Det er jeg overbevist om, at de gør, hvad de kan for at sikre.

Arbejdstilsynet lagde i april vejen forbi Enhedslistens landskontor i indre København.

Her konstaterede tilsynet, at omkring 25 procent af medarbejderne det seneste år har været udsat for mobning. Omkring halvdelen havde følt sig stresset i foregående halve år.

Arbejdstilsynet har påkrævet partiet at få lave en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø af en ekstern virksomhed. Den skal senest være færdig den 8. oktober.